ضيوف الرحمن يتوجهون لمنى لقضاء يوم التروية – الجزيرة

بدأ أكثر من مليوني حاج توجههم إلى منى اليوم الثلاثاء لقضاء يوم التروية اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ حيث يبيتون لينطلقوا مع إشراقة شمس التاسع من ذي الحجة إلى صعيد عرفات الطاهر.

ويقضي الحجاج يومهم في مشعر منى -التي تقع على بعد سبعة كيلومترات شمال شرقي المسجد الحرام- حيث يؤدون الصلوات قصرا دون جمع اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتعود تسمية يوم الثامن من ذي الحجة بيوم التروية إلى أن الحجاج قديما كانوا يتزودون فيه بالماء استعدادا ليوم عرفة، الركن الأعظم للحج.

فمع إشراقة شمس يوم التاسع من ذي الحجة، الذي يوافق يوم غد الأربعاء، ينطلق ضيوف الرحمن إلى صعيد عرفات، ثم ينفروا بعد غروب الشمس إلى مزدلفة للمبيت هناك، ثم يعودون إلى منى صبيحة اليوم العاشر لرمي جمرة العقبة والنحر ثم الحلق والتقصير والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.

ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بجمرة العقبة الصغرى ثم الوسطى فالكبرى. ويمكن للمتعجلين من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط، حيث يتوجهون بعدها إلى مكة لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج.

وأشارت السلطات السعودية إلى أن كل الأجهزة المعنية قد استنفرت لتنفيذ خطة الحج لهذا العام حيث جهزت 160 ألف خيمة مقاومة للحريق في منى، وأكدت البدء بتنفيذ مختلف الإجراءات الوقائية لضمان سلامة ضيوف الرحمن، وأن وصول الحجاج من خارج البلاد قد اكتمل.

وأفادت المديرية العامة للجوازات في احصائيتها اليومية، التي عرضتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ مليونا و327 ألفا و751 حاجا، وعن طريق البر 36 ألفا و981 حاجا، وعن طريق البحر 12 ألفا و923 حاجاً، بنقص 11 ألفا و722 حاجاً عن عدد القادمين في الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن 332 حاجا توفوا منذ بدء قدومهم لأداء مناسك الحاج للموسم الحالي.

ولم تبيّن الوكالة تفاصيل عن الحجاج المتوفين وأسباب وفاتهم، إلا أن موسم الحج هذا العام شهد حادثاً كبيراً توفي جراءه 107 حجاج وأصيب 238 آخرون بجروح نتيجة سقوط رافعة كبيرة يوم 11 سبتمبر/أيلول الجاري داخل الحرم المكي.