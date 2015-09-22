سيف عبدالفتاح: المشروع الإيراني يستهدف ثورات الربيع العربي

قال د- سيف الدين عبدالفتاح – أٍستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن من عبقرية الثورة اليمنية، عدم استخدام السلاح طيلة الثورة رغم حمل مكونات الشعب له ، وأنه اضطر الان الى استخدامه .

وأضاف سيف الدين عبدالفتاح اليوم الثلاثاء خلال كلمة له بندوة عقدت باسطنبول حملت عنوان "عام بلا وطن" لمناقشة الوضع في اليمن على أن المشروع الايراني الموجود حاليا يستهدف الكثير من ثورات الربيع العربي مشيرا إلى أن الغرب يتحرك في اطار مصالحه فقط وينصاع لصاحب الاراداة القوية وهذه هي المعادلة الحالية .

وأكد عبدالفتاح أن كل ما يحدث في بلدان الربيع العربي حاليا هو بين الثورة والثورة المضادة ، لأن الأخيرة تولد مع أي عملية تغيير تحصل في أي بلد، مشيرا أن الثورات المضادة باغتت ثورات الربيع العربي.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الغرب لم يخط خطا واحدا في كتابة الثورة المصرية طيلة الـ 18 يوم ، لكنه تدخل بكل قوته بعد ذلك في اطار صناعة الفوضى.

وأضاف عبد الفتاح قائلا :" البعض تصور أن ثورات الربيع العربي ستطول الجميع ، أقول لهم أن التغيير قادم لا محالة ، ولن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل ثورات الربيع العربي ".