سبب تسمية يوم التروية بهذا الاسم

سبب تسمية "يوم التروية" بحسب ما قال الشيخ أحمد المحمدي أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية نقلا عن العلماء , يرجع إلى أحد أمرين , إما إلى التعبير اللغوي وقال العلماء في ذلك التروية من التروي, وهو أن الحاج يتروى ويتريث قبل الذهاب إلى منى وعرفات , وإما إلى الري وقالوا إن العرب إذا أرادوا أن يذهبوا إلى الحج ذهبوا إلى منى أولا , لأن بها ماء حيث يتركون إبلهم تشرب الماء "ترتوي "ويحملون الماء معهم ليرتووا بدورهم في عرفة ومزدلفة , ولعل الأمر الأخير هو الأرجح على "حد قوله "

ويوم التروية هو يوم الثامن من شهر ذي الحجة , ينطلق فيه حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى , ويحرم المتمتع بالحج من مكانه, أما المفرد والقارن فهما لا يزالان على إحرامهما ويبيتون في منى اتباعا للسنة النبوية الشريفة , ويصلون فيها خمس صلوات هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفه .