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سبب تسمية يوم التروية بهذا الاسم

22/9/2015

سبب تسمية "يوم التروية" بحسب ما قال الشيخ أحمد المحمدي أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية نقلا عن العلماء , يرجع إلى أحد أمرين ,  إما إلى التعبير اللغوي وقال العلماء في ذلك التروية من التروي,  وهو أن الحاج يتروى ويتريث قبل الذهاب إلى منى وعرفات , وإما إلى الري وقالوا إن العرب إذا  أرادوا  أن يذهبوا إلى الحج  ذهبوا إلى منى أولا , لأن بها ماء حيث يتركون إبلهم تشرب الماء  "ترتوي "ويحملون الماء معهم ليرتووا  بدورهم في عرفة ومزدلفة , ولعل الأمر الأخير هو الأرجح على "حد قوله "

ويوم التروية هو يوم الثامن من شهر ذي الحجة , ينطلق فيه  حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى , ويحرم المتمتع بالحج من مكانه,  أما المفرد والقارن فهما لا يزالان على إحرامهما ويبيتون في منى اتباعا للسنة النبوية الشريفة , ويصلون فيها  خمس صلوات هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفه .

المصدر : الجزيرة مباشر
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