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روحاني يلوح بتدخل عسكري في المنطقة بدعوى مكافحة الإرهاب

22/9/2015
الرئيس الإيراني حسن روحاني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ساعدت العراق وسوريا ضد  من سماهم الإرهابيين بناء على طلب حكومتيهما.

وشدد روحاني على  أن القوات المسلحة الإيرانية قادرة على قهر ما سماه الإرهاب إذا ما انتقل لبلد آخر في المنطقة.

 وأضاف خلال كلمة بمناسبة ذكرى الحرب الإيرانية العراقية أن قوات بلاده هي أقوى قوة في المنطقة ضد الإرهاب، حسب وصفه.

و في تصريحات أخرى في ذات الشأن قال أمير عبد اللهيان نائب وزير الخارجية الإيراني إن الرئيس السوري بشار الأسد يجب أن يكون جزءا من الحل السياسي للأزمة السورية.

وأشار عبد اللهيان إلى إن طهران حصلت على مقترح – وصفه باللافت – من الأسد حول كيفية الخروج من الأزمة.
من جهته اعتبر وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أن نشر سفن وطائرات روسية في المنطقة يزيد الأمور تعقيدا في سوريا.

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