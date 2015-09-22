حاكم دبي يُبكى مواقع التواصل بـ "يقولون إنك مُت"

حاكم دبي مع ولده الراحل راشد

رثى الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات، ابنه الراحل الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي توفي السبت الماضي أثر إصابته بأزمة قلبية، مفاجئة عن عمر يناهز الـ34 عاما-بقصيدة أثارت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

تقول القصيدة التي

جاءت تحت عنوان" يقولون إنك مت "

يقولون إنك مُتّ.. متى وُلدت!

متى عشت! متى رويتنا من غدير عينيك! متى رحلت!

يا قرة عين محمد.. يا فاجعة هند

يا زهرةً ما استدلّت النحلات لرحيقك

متى حبوت! متى مشيت! متى كبرت! متى! لا أذكر تاريخ مولدك

بالأمس كان أم قبل ميلاد تاريخ وفاتك

ذاك الذي دوّنته قبل ساعات.. حين أبلغوني أنك قد رحلت

أبكيت أبيك.. أبكيت والدك.. أتدري من هو والدك.. رجلٌ تهزّها الأرض هزاً وطأة قدميه.. أبكيت محمدا يا إبن محمد.

أبكيت سيّدة النساء.. أبكيت أنجال الرجال.. أبكيت من أبكاهُم الفراق.. لوداع بانيها الديار

ذاك الذي أطلِق عليك اسمه.. قبل أن ينام.. وينام بعده راشد.. واليوم يدفن تحت أرضه

أوّل راشد من بعد راشد.. يا ويلها العنقاء.. يا ويلها صاحبة العزاء.. بالأمس وضعتك وليدها.. واليوم تُلبسها ثوب الحداد

يا فاجعة دبي.. يا عيدا لم يعد عيدا سعيدا.. يا صبرا سندعوه لقلبها

يا قوةً سندعوها له.. يا غافرا.. رُحماك له.. يا رحيما.. رفقا بهم

ويعد راشد هو الإبن الأكبر للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من زوجته الأولى الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وُلد راشد يوم 21 نوفمبر عام 1981 بإمارة دبي ودرس في أكاديمية سانت هيرست حتى تخرج منها عام 2002 ودائماً ما عُرف راشد-رحمه الله- بعشقه للرياضة خاصة سباق الخيول.