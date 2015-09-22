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توزيع 120 ألف لاجئ على الدول الأوروبية

22/9/2015

لاجئون

أقر وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم اليوم الثلاثاء، في بروكسل، توزيع 120 ألف لاجئ داخل أوروبا بتأييد أغلبية كبيرة، رغم معارضة أربع دول هي (التشيك والمجر ورومانيا وسلوفاكيا).

وأعلنت لوكسمبورغ التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد تبني دول الاتحاد الأوروبي بغالبية كبيرة قرار إسكان 120 ألف لاجئ  في أوروبا.

وكانت الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى حذرت من أنها "الفرصة الاخيرة" للدول الأوروبية للاتفاق على كيفية التعامل مع تدفق المهاجرين الفارين من النزاعات في بلدان مثل سوريا وأفغانستان.

 يذكر أن البرلمان الأوروبي وافق في السابع عشر من الشهر الجاري على خطة المفوضية الأوروبية، والتي تنص على توزيع 120 ألف لاجئ بشكل إلزامي على دول الاتحاد الأوروبي.

وصوت  372 نائبا لصالح الخطة مقابل 124 ضدها فيما امتنع 53 عن التصويت.

وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قد قدم الخطة لإعادة توزيع عشرات آلاف اللاجئين المتواجدين حاليا في اليونان وإيطاليا والمجر ودول أخرى بجنوب أوروبا، من أجل تخفيف العبء الذي تتحمله تلك الدول وتوزيع اللاجئين على جميع دول الاتحاد.

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