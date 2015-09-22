بوتين ونتانياهو اتفقا على آلية تنسيق عسكري حول سوريا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسراتيلى نتانياهو _ أرشيف

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على آلية لتنسيق الأعمال

العسكرية بين البلدين بهدف تجنب أي احتكاك في سوريا وسط تعزيزات عسكرية واضحة لموسكو دعما لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وتوصل بوتين ونتانياهو إلى اتفاق خلال محادثاتهما في روسيا , فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن المحادثات شملت تجنب احتكاك بين طائرات الجيشين فوق سوريا.

قال نتانياهو إن المحادثات كانت جوهرية وتم الاتفاق أيضا على آلية مشتركة لمنع أي سوء تفاهم بين قواتهما".

ويخشى مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن يؤدي التواجد الجوي الروسي إلى قطع هامش مناورتهم بعد الحديث عن عدة ضربات استهدفت عمليات نقل أسلحة إلى حزب الله عبر سوريا في الأشهر الماضية ولم تعترف بها السلطات الإسرائيلية رسميا.

وتدافع موسكو عن دعمها لدمشق، ابرز حلفائها، وتدعو إلى تحالف واسع لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية ، بمشاركة الجيش السوري.

وتعارض إسرائيل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، لكنها تحاول أن تبقى بمنأى عن النزاع في سوريا.

كما تخشى إسرائيل امكانية أن تضاعف إيران من دعمها لحزب الله وتنظيمات مسلحة أخرى في سياق الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على طهران بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم في الماضي مع القوى الكبرى التي كانت موسكو من بينهم.

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي قبيل محادثاته التى بدأت أمس "الأثنين" مع الرئيس الروسى "بوتين " على أهمية أن توقف سوريا وإيران تسليم الأسلحة لحزب الله، متهما هذين البلدين بأنهما يريدان فتح جبهة ثانية ضد إسرائيل.

من جهته أكد الرئيس الروسي أن السياسة الروسية في الشرق الأوسط كانت على الدوام وستبقى مسؤولة جدا, وقلل من أهمية التهديد الذي يمكن أن تشكله القوات السورية لإسرائيل.