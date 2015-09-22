برشلونة يعلن تعاقده رسميا مع مهاجم الميريا

برشلونة يتعاقد رسميا مع مهاجم الميريا

أعلن نادي برشلونة، متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، تعاقده مع مهاجم ألميريا داني روميرا، لينضم إلى صفوف الفريق الثاني ابتداءا من يناير 2016.

وسيخوض اللاعب البالغ من العمر (20 عاما) تدريبات الفريق الثاني لبرشلونة خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه لن يشارك مع الفريق في المباريات الرسمية حتى يناير 2016 عقب إنتهاء عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ).

وارتبط روميرا بالإنتقال إلى صفوف برشلونة منذ شهر يونيو الماضي، لكن الصفقة تعطلت حتى تمكن النادي من حسمها مؤخرا.

وإنضم داني إلى صفوف ألميريا عام 2011، وتمكن من تسجيل 26 هدفا خلال 77 مباراة خاضها بقميص النادي في جميع المسابقات التي شارك بها.

وخاض اللاعب 6 مباريات مع الفريق الأول لألميريا، وأصبح أصغر لاعب يشارك مع الفريق بعمر (18 عاما) و94 يوما أمام سيلتا فيغو في الدوري الاسباني.