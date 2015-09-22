البث الحي
منوعات

برشلونة يعلن تعاقده رسميا مع مهاجم الميريا

22/9/2015

 
 برشلونة يتعاقد رسميا مع مهاجم الميريا

 أعلن نادي برشلونة، متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، تعاقده مع مهاجم ألميريا داني روميرا، لينضم إلى صفوف الفريق الثاني ابتداءا من يناير 2016.

وسيخوض اللاعب البالغ من العمر (20 عاما) تدريبات الفريق الثاني لبرشلونة خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه لن يشارك مع الفريق في المباريات الرسمية حتى  يناير 2016 عقب إنتهاء عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ).

وارتبط روميرا بالإنتقال إلى صفوف برشلونة منذ شهر يونيو الماضي، لكن الصفقة تعطلت حتى تمكن النادي من حسمها مؤخرا.

وإنضم داني إلى صفوف ألميريا عام 2011، وتمكن من تسجيل 26 هدفا خلال 77 مباراة خاضها بقميص النادي في جميع المسابقات التي شارك بها.

وخاض اللاعب 6 مباريات مع الفريق الأول لألميريا، وأصبح أصغر لاعب يشارك مع الفريق بعمر (18 عاما) و94 يوما أمام سيلتا فيغو في الدوري الاسباني.

المزيد من منوعات

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

حبس وزير مصري أسبق بعد اتهامه بـ"تمويل الإرهاب"

وزير القوى العاملة الأسبق، خالد الأزهري (موافع التواصل)