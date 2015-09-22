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الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يصل عدن

22/9/2015

الرئيس هادي

وصل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة عدن جنوبي البلاد  بعد ستة أشهر قضاها في العاصمة السعودية الرياض، وقال مصدر رئاسي إن الرئيس هادي وصل إلى عدن، برفقة غالبية الوزراء في الحكومة الحالية.
ونقلت وكالة رويترز -عن مصدر بالحكومة- أن هادي سيقضي عطلة عيد الأضحى في عدن، ثم يسافر إلى نيويورك لإلقاء كلمة في الأمم المتحدة.
يُذكر أن الرئيس كان قد غادر البلاد من عدن متجها للعاصمة السعودية، نهاية مارس/ آذار الماضي، عقب تقدم مسلحي جماعة الحوثي، والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح صوب المدينة.
وقد تمكنت قوات المقاومة الشعبية، التابعة للرئيس اليمني، من استعادة السيطرة على مدينة عدن، بمساندة من قوات التحالف العربي الذي تقوده الرياض، قبل حوالي شهرين.
وكان رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح وسبعة من وزراء حكومته قد عادوا إلى عدن الأسبوع الماضي، وأقاموا في المدينة بعد قرابة ستة أشهر بالسعودية.
وعقدت الحكومة برئاسة بحاح في عدن، خلال الأيام الماضية، ثلاثة اجتماعات، كُرِّسَت لمناقشة الوضع الحالي الذي تمر به البلاد.

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