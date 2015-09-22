افتتاح أكبر مساجد أوروبا في موسكو اليوم

مسلمون في روسيا – أرشيف

تشهد العاصمة الروسية موسكو اليوم (الأربعاء) الاحتفال بافتتاح أكبر مسجد بأوروبا بعد 4 سنوات من أعمال الإنشاء والتجديد.

ويفتتح المسلمون في العاصمة الروسية "مسجد موسكو المركزي"، وذلك قبيل عيد الأضحى بيوم واحد.

وتبلغ مساحة المسجد ما يقرب من 18 ألف متر مربع، ويتسع لأكثر من 10 آلاف مصلٍّ.

يذكر أنه في عام 1902 تَم شراء قطعة الأرض التي بُنِي عليها المسجد، و تم تشييده عام 1904 ، ثم بدأ هدمه عام 2005 تمهيدا لإعماره من جديد على الطريقة الحديثة.

وكان مهندسون من “تركيا” و”أوزباكستان” و”المغرب” و”تتارستان” – قدموا تصميمات لبناء المسجد، ثم وقع الاختيار على تصميمات مهندس "تتارستان".

ومن المتوقع أن يشارك في افتتاح المسجد الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.