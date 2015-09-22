البث الحي
منوعات

افتتاح أكبر مساجد أوروبا في موسكو اليوم

22/9/2015

مسلمون في روسيا – أرشيف

تشهد العاصمة الروسية موسكو اليوم (الأربعاء) الاحتفال بافتتاح أكبر مسجد بأوروبا  بعد 4 سنوات من أعمال الإنشاء والتجديد.

ويفتتح المسلمون في العاصمة الروسية "مسجد موسكو المركزي"،  وذلك قبيل عيد الأضحى بيوم واحد.

وتبلغ مساحة المسجد ما يقرب من 18 ألف متر مربع، ويتسع لأكثر من 10 آلاف مصلٍّ.

يذكر أنه في عام 1902 تَم شراء قطعة الأرض التي بُنِي عليها المسجد، و تم تشييده عام 1904 ، ثم بدأ هدمه عام  2005  تمهيدا  لإعماره من جديد على الطريقة الحديثة.

وكان مهندسون من “تركيا” و”أوزباكستان” و”المغرب” و”تتارستان” – قدموا تصميمات لبناء المسجد،  ثم وقع الاختيار على تصميمات  مهندس "تتارستان".

ومن المتوقع أن يشارك في افتتاح المسجد الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

المزيد من منوعات

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

حبس وزير مصري أسبق بعد اتهامه بـ"تمويل الإرهاب"

وزير القوى العاملة الأسبق، خالد الأزهري (موافع التواصل)