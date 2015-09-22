البث الحي
منوعات

استشهاد فلسطيني بالضفة وإسرائيل تعلن الحرب على الأطفال

22/9/2015

قالت مراسلة الجزيرة إن فلسطينياً في العشرينات من العمر استشهد برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم (الثلاثاء) في قرية خرسا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأضافت أن قوات الاحتلال سلمت جثمان الشهيد صباح اليوم الثلاثاء, وادعت مصادر إسرائيلية أن عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت في يد الشاب الفلسطيني أثناء محاولته إلقائها على جنود ومستوطنين.

وفي السياق ذاته، قال مراسل الجزيرة إن طالبة فلسطينية أصيبت بجراح خطيرة جراء تعرضها لإطلاق نار من قبل جنود الاحتلال في شارع الشهداء في الخليل.

وعلى صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 أطفال فلسطينيين، أمس الاثنين، خلال عودتهم من مدرستهم، في شارع صلاح الدين في القدس الشرقية بدعوى أنهم رشقوها بالحجارة، واقتادتهم إلى مراكز للتحقيق.

ويرتفع بذلك عدد الفتية والشبان الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال في القدس المحتلة خلال اليومين الماضيين إلى خمسة وعشرين.

وقد حذر خالد قزمار، المستشار القانوني للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، من تمادي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الاعتداء على الأطفال الفلسطينيين بسبب صمت المجتمع الدولي.

ودعا "قزمار" في مقابلة مع الجزيرة إلى محاسبة دولية لجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

حبس وزير مصري أسبق بعد اتهامه بـ"تمويل الإرهاب"

وزير القوى العاملة الأسبق، خالد الأزهري (موافع التواصل)