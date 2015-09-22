استشهاد فلسطيني بالضفة وإسرائيل تعلن الحرب على الأطفال

قالت مراسلة الجزيرة إن فلسطينياً في العشرينات من العمر استشهد برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم (الثلاثاء) في قرية خرسا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأضافت أن قوات الاحتلال سلمت جثمان الشهيد صباح اليوم الثلاثاء, وادعت مصادر إسرائيلية أن عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت في يد الشاب الفلسطيني أثناء محاولته إلقائها على جنود ومستوطنين.

وفي السياق ذاته، قال مراسل الجزيرة إن طالبة فلسطينية أصيبت بجراح خطيرة جراء تعرضها لإطلاق نار من قبل جنود الاحتلال في شارع الشهداء في الخليل.

وعلى صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 أطفال فلسطينيين، أمس الاثنين، خلال عودتهم من مدرستهم، في شارع صلاح الدين في القدس الشرقية بدعوى أنهم رشقوها بالحجارة، واقتادتهم إلى مراكز للتحقيق.

ويرتفع بذلك عدد الفتية والشبان الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال في القدس المحتلة خلال اليومين الماضيين إلى خمسة وعشرين.

وقد حذر خالد قزمار، المستشار القانوني للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، من تمادي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الاعتداء على الأطفال الفلسطينيين بسبب صمت المجتمع الدولي.

ودعا "قزمار" في مقابلة مع الجزيرة إلى محاسبة دولية لجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.