البث الحي
منوعات

استشهاد الفلسطينية هديل ب15 رصاصة يشعل مواقع التواصل

22/9/2015
صور نشرتها مواقع التواصل لإستشهاد هديل

أثار استشهاد الفتاة الفلسطينية هديل الهشلمون بعد إصابتها في وقت سابق من هذا اليوم برصاص الاحتلال – 15 رصاصة – عند حاجز عسكري في شارع الشهداء بمدينة الخليل مواقع التواصل الاجتماعي.

وادّعت قوات الاحتلال أن الفتاة البالغة من العمر ثمانية عشر عاما كانت تحاول طعن جنود الاحتلال وهو ما نفاه الجانب الفلسطيني.

في المقابل، كذّبت مجموعة "شباب ضد الاستيطان" من خلال صور نشروها رواية جنود الاحتلال بأنها حاولت طعن أحد الجنود على الحاجز العسكري، وأوضحت الصور محاصرة الجنود للفتاة فور دخولها الحاجز وإطلاق الرصاص عليها.

وأشارت المجموعة أن الهشلمون تدخل في كلّ يوم صباحًا لزيارة عدد من العائلات القاطنة بشارع الشهداء المحاصر، بعدما بنت شبكة علاقات مع هذه العائلات في إطار التضامن معها ضدّ اعتداءات المستوطنين .
 

علقت " وحيد بدنيتي " على الخبر على موقع الفيس بوك بالقول " 15 رصاصة يا عفيفة يا حرة، و "من مات دون عرضه شهيد".. لم تكملي 18 عامًا لكنك تكبرين أمة كاملة."

في حين قال "Um Raed Salah" : "حسبي الله ونعم الوكيل في الصهاينة المجرمين وسلطة التنسيق الأمني وربنا يرحم الشهيدة ويجعل مثواها جنة الخلد ويصبر اهلها ."

بينما علّق " Islam Sabarna" على الخبر بالقول "طعنتها رصاصات الغدر ..الله يرحمك ويدخلك فسيح جناته انتي وضياء ."

دعاء النجار قالت على الفيس بوك " هديل الهشلمون..الفلسطينية التي رفضت أن تخلع نقابها وأن يتم تفتيشها من قبل الصهاينة وطلبت أن يتم التفتيس من قبل سيدات…فقتلوها بالرصاص"

المزيد من منوعات

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

حبس وزير مصري أسبق بعد اتهامه بـ"تمويل الإرهاب"

وزير القوى العاملة الأسبق، خالد الأزهري (موافع التواصل)