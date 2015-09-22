تناولت النافذة الصباحية اليوم على شاشة الجزيرة مباشر "أيام الله" أحكام يوم التروية والوقوف بعرفات وما الذى ينبغى على الحاج فعلة فى أداء مناسك الحج فى يوم الثامن والتاسع من ذى الحجة.

وقال الدكتور" أحمد المحمدي" أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية إن يوم التروية هو يوم الثامن من ذى الحجة , وإن المبيت فى منى سنة مؤكدة عن النبى صلى الله علي وسلم ولا يجوز التفريط فيها , لافتا إلى أنه عقب رمي الجمرات في ايام التشريق أصبح المبيت فى منى واجبا , مضيفا أن السنة ينبغى أن يؤديها الإنسان إذا كان قادرا ولا يجوز تركها مالم يأتى من وراء ذلك إيذاء له أولغيرة, وأنه إذا نوى الإنسان فعلها وحرم منها أخذ أجرها, وأشار المحمدي إلى اختلاف العلماء حول سبب تسمية يوم التروية فمنهم من أرجعه إلى التروي ومنهم من أرجعه لرواء الحجيج.

وأوضح أنه من السنة أن يصل الحاج فجر يوم التاسع من ذى الحجة إلى عرفات كما أنه من السنة أيضا أن ينام الحاج في منى ليلة الحج الأكبر "ليلة التاسع من ذي الحجة" بعد صلاة العشاء مباشرة.

وقال أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية إنه لابد على الحاج الوافد من بلاده مباشرة يوم التروية في الثامن من ذي الحجة أن يحرم من الميقات وألا يتجاوزه, أما الحاج المتمتع المقيم فى الأراضى المقدسة وسبق له الإحرام من الميقات ثم تحلل, أن يحرم من مكانه.

وأوضح أنه إذا فقد الحاج طهارته أثناء الطواف عليه أن .يذهب ويتطهر ويستانف الطواف من حيث أنتهى.

