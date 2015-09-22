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ألمانيا تطالب بجمع 3 مليار يورو لمساعدة اللاجئين

22/9/2015
صورة من اللاجئين أثناء توجههم لأوروبا ( ارشيف )

أعلن نائب المستشارة الألمانية أن أوروبا والولايات المتحدة ودول الخليج عليها جمع ثلاثة مليارات يورو بشكل عاجل لمساعدة اللاجئين السوريين في الدول المضيفة بالشرق الأوسط.

وجاء ذلك خلال زيارة قام بها سيغمار غابرييل اليوم إلى مخيم الزعتري للاجئين في الأردن، قبيل قمة الاتحاد الأوروبي المنقسم حول كيفية التعامل مع تدفق اللاجئين إلى أوروبا.

وقال غابرييل إنه يعتقد أن كثيرا من اللاجئين يريدون العودة إلى سوريا ذات يوم، لكن إذا لم يتمكنوا من إطعام أو تعليم أطفالهم في الدول المضيفة إقليميا، فسيفكرون في التوجه إلى أوروبا.

كانت وكالات الإغاثة قد اقتطعت من مساعداتها للاجئين في الدول المضيفة بعد تلقيها أقل من 40 بالمائة من المبلغ الذي طلبته لمساعدتهم وهو 7.4 مليار دولار خلال 2015.

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