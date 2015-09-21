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وكالة للطاقة الذرية تبدأ فحص مواقع عسكرية إيرانية

21/9/2015
 
إيران مفاعل بوشهر نووي " ارشيف "

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو إنه يتم فحص العينات البيئية التي أخذت من داخل موقع بارتشين العسكري، وإن تقدما كبيرا تحقق في هذا الاطار.

إلا أنه لفت إلى أن الأعمال التي تجري داخل هذا الموقع تقوض من فعالية عملية التحقق.  

ونقلت وكالة الأنباء الايرانية عن المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي قوله إن الخبراء الإيرانيين أخذوا العينات من دون حضور المفتشين الدوليين, وإن خبراء تقنيين وحقوقيين من الوكالة بحثوا الأسبوع الماضي في طهران خريطة طريق حل المسائل المتبقية في الملف النووي الايراني.

 ويأتي تسليم العينات من موقع بارتشين بعد جولة لأمانو على هذا الموقع أمس، وبعد طلب الوكالة الدولية تفتيشه لشكوكها بحدوث أنشطة نووية غير مدنية  داخله ،الأمر الذي تنفيه طهران أنه عسكري وليس نووياً.

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