هيومان رايتس: مليشيات شيعية نفذت إعدامات وخطف بتكريت

بوابة مدينة تكريت (الجزيرة)

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المليشيات الشيعية في العراق بتنفيذ إعدامات ميدانية خارج نطاق القضاء, وخطف مدنيين.

وأضافت المنظمة -في تقرير بعنوان "دمار بعد المعركة" يتحدث عن انتهاكات المليشيات بعد استعادة تكريت من تنظيم الدولة- أن الميليشيات الشيعية المدعومة من الحكومة خرقت قوانين الحرب, دون سبب عسكري ظاهر من خلال القتل الميداني, وتدميرها عمداً مئات المنازل والمتاجر في مدينة تكريت.

وأشار التقرير إلى أن كتائب حزب الله, وعصائب أهل الحق, اخطتفتا أكثر من 200 سُني، بينهم أطفال، قرب الدور، جنوب تكريت, وأن مصير 160 على الأقل منهم ما زال مجهولاً.

وأكدت المنظمة هيومن رايتس ووتش أن انتهاكات الميليشيات الشيعية وقادتها الذين يتمتعون بالإفلات من العقاب، تضعف الحملة على تنظيم الدولة وتعرّض المدنيين لخطر أكبر.

من جهته, نفى محمد العكيلي, عضو ائتلاف دولة القانون, ما جاء في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، وقال في نشرة سابقة للجزيرة إن المنظمة لها موقف سلبي مما يحصل في العراق.

من جهة أخرى، بث ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً للناشط المدني فاضل عباس، عند جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء يوم الجمعة الماضي وهو يخاطب من سماهم الفاسدين وخصوصاً نوري المالكي النائب السابق للرئيس، متوعدا إياهم بعبور الجماهير إليهم والقِصاص منهم.

وأضاف الناشط المدني أن الشعب العراقي قرر التغيير وهو يطالب بإصلاحات حقيقية لا تخديرية، بحسب تعبيره.