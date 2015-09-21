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هجوم على السفارة الروسية بدمشق دون سقوط ضحايا

21/9/2015
 جانب من الحرب المشتعلة في احياء دمشق ( ارشيف )

قالت روسيا إن سفارتها الواقعة في حي المزرعة بدمشق تعرّضت لهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وبحسب بيان للخارجية الروسية فإن قذيفة هاون سقطت في محيط السفارة دون إحداث أضرار.

يذكر أن السفارة الروسية في العاصمة دمشق تعرضت لهجوم مشابه قبل أربعة أشهر، وأدى لمقتل رجل أمن. ويأتي ذلك بينما بدأت روسيا تنفيذ مهمات استطلاع بطائرات بدون طيار في أجواء سوريا، فيما يبدو كأول عمليات عسكرية جوية لموسكو داخل سوريا.

و على الصعيد الميداني بحلب قتل نحو 32 شخصا وجُرح آخرون إثر قصف قوات النظام السوري سوقا شعبيا في حي الشعار بصواريخ أرض ـ  أرض، كما سقط أحد الصواريخ على مسجد في الحي المكتظ بالسكان.

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