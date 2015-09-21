مياه غزة: الخندق المائي على حدود رفح كارثي

عمليات حفر الخندق المائي ـ أرشيف

دانت سلطة المياه في غزة وبلدية رفح ضخ السلطات المصرية لمياه البحر على الشريط الحدودي الفاصل بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية .

وأكد المتحدث باسم سلطة المياه في مؤتمر صحفي أن ضخ السلطات المصرية للمياه في الخندق المائي على الشريط الحدودي له مخاطر كارثية على المواطنين الفلسطينيين المقيمين في رفح حيث ستتسبب المياه المالحة في حدوث انهيارات في المباني وانجرافات في البنى التحتية من شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي .

وطالبت سلطة المياه السلطات المصرية بإعادة قراءة تبعات القرار وتأثيراتها، كما دعت السلطة الفلسطينية إلى التدخل العاجل بصفتها المسئولة عن ضمان سلامة المواطنين في كل من غزة والضفة وغيرها من الأراضي الفلسطينية.

واختتمت سلطة المياه قرارها بدعوة منظمات المجتمع المدني للتدخل الفوري ودراسة الآثار الكارثية لهذا القرار .