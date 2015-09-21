منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار الكوليرا بالعراق

تحاليل للأمراض الوبائية ( ارشيف )

قال ألطاف موساني نائبُ مدير منظمة الصحة العالمية في العراق، إن وباء الكوليرا منتشر في غرب بغداد وفي محافظتي القادسية وبابل. وأضاف موساني، في تصريحات صحفية أن عدد الإصابات المسجّلة وصل إلى ألف.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت في تصريح مشترك مع منظمة الصحة العالمية، تفشيَ وباء الكوليرا في محافظات النجف والديوانية ومناطق في غرب بغداد.



كما أعلن محافظ بغداد علي التميمي ومصادرُ طبية محلية تسجيل أربع حالات وفاة بالكوليرا في أبوغريب، وأشارت مصادر طبية إلى إصابات في الكرادة ببغداد.