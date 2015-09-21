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مظاهرة تجوب نيويورك احتجاجاً على زيارة السيسي المرتقبة

21/9/2015

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر مظاهرة نظمها أعضاء من الجالية المصرية في مدينة نيويورك الأمريكية احتجاجاً على زيارة مرتقبة للرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" إلى الولايات المتحدة.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للسيسي ونعتوه بالقاتل وأنه شخص غير مرغوب في بقائه حاكماً لمصر وأن عليه الرحيل فوراً.

كما رفعوا شعارات تنادي بالحرية، وطالبوا بالإفراج عن الرئيس "محمد مرسي" وكافة المعتقلين من سجناء الرأي وطلاب الجامعات.

وجاب المتظاهرون شوارع مدينة نيويورك رافعين الأعلام المصرية منادين بالحرية لمصر، ومحاكمة "السيسي" على جرائمه بحق المصريين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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