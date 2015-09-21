مظاهرات في غزة تطالب برحيل الرئيس الفلسطيني

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

خرج شبان في مدينة غزة اليوم في مسيرة تطالب برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ورفع الشبان لافتات تندد بما سمَّوْهُ تجاهل الرئيس عباس لقطاع غزة والأزماتِ التي يتعرض لها أهالي القطاع.



واتــَهم المحتجون الرئيس الفلسطيني بالمشاركة في إطباق الحصار على غزة وحرمان المواطنين من السفر والعلاج، ورددوا شعارات تطالبه بالرحيل.



من ناحية أخرى أصيب اثنان من الأمن الفلسطيني عندما حاول محتجون اقتحام مجمع مقار الأجهزة الأمنية في بيت لحم.



وكان المحتجون قد انطلقوا في مسيرة من مخيم الدهيشة ورشقوا قوات الأمن بالحجارة مطالبين بإقالة مدير الأمن في محافظة بيت لحم.

في المقابل، قال محتجون إنهم تعرضوا لإطلاق نار من داخل المجمع. جاء ذلك على خلفية اعتداء أفراد من الأمن على فتىً خلال مظاهرة مناصرة للأقصى السبت الماضي.