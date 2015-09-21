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"قوات الاحتلال" تهاجم "فلسطينيات" وتمنع دخولهن "الأقصى"

21/9/2015

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، وطاردت تلك القوات النساء لإبعادهن عن منطقة باب السلسلة، ومنعتهن من الوصول إلى المسجد الأقصى، بينما سمحت للمتطرفين اليهود باقتحام باحات الحرم القدسي الشريف من جهة باب المغاربة. 

كما اعتدت على المصور الصحفي "صالح الزغيري" وأصابته بكسر في أنفه. من جانبها، أعلنت شرطة الاحتلال أمس اعتقال 39 فلسطينيا في غضون اليومين الماضيين "للاشتباه في ضلوعهم في حوادث إلقاء حجارة وزجاجات حارقة" ومشاركتهم في ما سمته الشغب. وشملت عملية الاعتقال 12 فلسطينيا في  الضفة الغربية و27 فلسطينيا في القدس الشرقية المحتلة.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من اعتداءات الاحتلال التي تواصلت على مدى ثلاثة أيام على المسجد الأقصى، مع السماح للمتطرفين اليهود والمستوطنين باقتحام الحرم القدسي، ما تسبب في وقوع أضرار في المسجد الأقصى وإصابة عشرات الفلسطينيين.

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