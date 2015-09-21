قتلى وجرحى في اشتباكات بين المقاومة والحوثيين بـ"تعز"

نفذت طائرات التحالف العربي أكثر من 3 غارات فجر (الاثنين) على معسكر العمري التابع للواء 17 مشاة الذي تسيطر عليه مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي صالح في منطقة باب المندب غربي تعز.

كما أفاد مراسل الجزيرة بمقتل 20 مسلحاً من مليشيا الحوثي وصالح وإصابة نحو 30 في 5 غارات جوية على مواقع مختلفة لتجمعات المليشيا بمنطقة المخا الساحلية غرب تعز.

وقــُتل نحو 67 وأصيب أكثر من 40 من مليشيا الحوثي في مناطق البرح وثعبات والزنوج في تعز.

وأعلنت المقاومة الشعبية مقتل 5 من أفرادها وإصابة 37 خلال المواجهات، إضافة إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 17 آخرين جراء قصف الحوثيين للمدينة.

وتواصل مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع قصف أحياء مدينة تعز، ووجهت هيئات طبية نداءً عاجلا لإنقاذ المدينة بعد انهيار الخدمات الصحية فيها.

وأعلن ناشطون ومحامون يمنيون بدء حملة قانونية لمقاضاة الرئيس المخلوع و"عبدالملك الحوثي" زعيم الحوثيين محلياً ودولياً بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وفي محافظة مأرب شرقي اليمن تتواصل العمليات العسكرية لليوم الثامن على التوالي حيث تخوض قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مدعومة بقوات التحالف مواجهات مستمرة مع الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع لاستعادة السيطرة على مديرتي صرواح ومجزر.

لكنّ العمليات العسكرية تشهد تقدما بطيئا على الأرض بسبب الطبيعة الجغرافية الوعرة للمنطقة ووجود حقول ألغام كثيفة زرعها الحوثيون.

من جهة أخرى، أفاد مراسل الجزيرة أن غارة للتحالف العربي استهدفت فجر (الاثنين) منزل القيادي الحوثي أحمد الكحلاني في حي سعوان بالعاصمة صنعاء.

من جانب آخر. جددت طائرات التحالف قصفها أمس لتجمعات ومواقع وآليات لمليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع في مدينة البيضاء ومديرية "ذي ناعم" جنوب شرقي صنعاء.

وشنت طائرات التحالف ست غارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي وتدمير أسلحة وذخائر وآليات، كما تصاعدت ألسنة اللهب وسُمع دوي انفجارات من المواقع المستهدفة بعد الغارات.

وزعت قيادة التحالف العربي صورا لغارات شنتها الطائرات التابعة للتحالف على مواقع وتجمعات, لمليشيا الحوثي والرئيس المخلوع قرب الحدود السعودية اليمنية بقطاع جيزان ونجران.

وتظهر الصور استهداف الغارات آليات ومعدات تابعة للحوثيين، في هذه الأثناء، قتل شخص في محافظة صامطة بمنطقة جازان جنوبي السعودية جراء سقوط قذائف من داخل الأراضي اليمنية، كما أصيب 10 آخرون وفقاً لبيان للدفاع المدني.

في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الداخلية السعودية مقتل جنديين من قوات حرس الحدود بمنطقة نجران جنوبي المملكة، وذلك بعد أن تعرضت دوريتهما لإطلاق نار كثيف وقذائف عسكرية من الأراضي اليمنية.

ووصل إلى مطار العاصمة العمانية مسقط وفد حوثي رفقة ستة رهائن كانوا لدى مليشيا الحوثي.

وجاء الإفراج عن الرهائن وهم أمريكيان وثلاثة سعوديين وبريطاني بوساطة عمانية ولدواع إنسانية، كما نُقل واحد وتسعون جريحاً يمنياً للعلاج في المستشفيات العمانية.