قاضى: تم استلام أكثر من 95 بالمئة من خيام الحجاج فى عرفات

قال حاتم قاضى مستشار وزير الحج السعودى , تم استلام أكثر من 95 بالمئة من خيام الحجاج فى عرفات ,

مشيرا إلى أنه تم مسح شامل لمساكنهم فى منى للتأكد من سلامتها .

وأشار قاضى إلى اكتمال وصول ضيوف الرحمن إلى الأراضى السعودية لأداء فريضة الحج , وأضاف مستشار وزير الحج السعودى أن مياه زمزم تصل إلى 5ألاف مسكن يقطنها حجاج بيت الله الحرام ,موضحا " أن تـصـعـيـد الـحـجاج إلـى مشعـر مـنـى سيبدأ مـسـاء هـذا الـيوم استعدادا ليوم الترويـة,لافتا إلى أن تحولـت إلـى مدينة متكامل, داعيا الـحـجـاج عـدم حـمـل أي أمـتـعـة عـلـى جـسـر الـجـمرات.

من جانبه قال العقيد عبدالله الحارثى , المتحدث باسم الدفاع المدني السعودي, إن فرق الدفاع المدنى تستكمل اليوم جاهزيتها وانتشارها فى المشاعر المقدسة, مشيرا إلى أنه تم الكشف عن جميـع الأبنيـة فـي مكة والـمـديـنـة المنورة للتأكـد مـن معاييـر السلامـة.

وأكد الحارثى أنه تمت إزالة جميع الأنقاض المتبقية جراء حادث اسقاط رافع بالحرم .

وقال فيصل الزهراني المتحدث باسم وزارة الصحة إنه تم تخصيچص 18 مركزا صحيا بالمدينة المنورة كما تم تجهيز مراكز متخصصة للتعامـل مـع ضربات الشمس وتــفــعـيل خـطــط الإخـلاء الـطـبـي بـالـتـعـاون مع الـهـيـئـات الـمختصـة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة السعودى إلى أنه لم يتم اكتشاف أي حالة لمرض معد حتى الآن بفضل الكشف المبكر الذي تقوم به فرق الوزارة.

وقال ندر بارحيم مساعد رئيس الشؤون الفنية للحج إن عدد المراكز المسجلة فـي حـج هذا العام 160 مركزا إسعافيا بالإضافية للفرق الطبية الراجلة , مشيرا إلى أنه تـم تـجـهيـز 445 سيارة إسعاف مجهزة بـأحـدث الـتـجـهـيزات تعمـل علـى مدار الساعـة.