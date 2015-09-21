البث الحي
منوعات

عمال الطرق يمدون طريقا على رجل "ثمل" في الهند

21/9/2015

هنود يمدون طريقا على جثة رجل ثمل

قالت مصادر أمنية هندية (الاثنين) إن رجلا ثملا توفي  في مقاطعة كاتني بولاية ماديا براديش بوسط الهند بعد أن سقط في حفرة ومد عمال الطرق طريقا فوقه. 

 وأوضحت الشرطة الهندية أن الرجل البالغ من العمر 45 عاما كان عائدا إلى منزله مساء عندما سقط في حفرة، وأن العمال صبوا بعد ذلك القطران واستخدموا آلة دوارة ثقيلة لتسوية السطح، وذلك قبل أن يكتشف السكان  قميص الرجل وينتشلوا جثته من الطريق الممهد حديثا. 

وقالت صحيفة (تايمز أوف إنديا) إن الرجل ذهب إلى معرض ريفي وكان عائدا إلى منزله بعد أن مر بمتجر للمشروبات الكحولية، قبل أن يقع له هذا الحادث الفريد، وقالت الصحيفة إنه تم إلقاء القبض على سائق وعامل طريق.

المزيد من منوعات

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)