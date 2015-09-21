عمال الطرق يمدون طريقا على رجل "ثمل" في الهند

هنود يمدون طريقا على جثة رجل ثمل

قالت مصادر أمنية هندية (الاثنين) إن رجلا ثملا توفي في مقاطعة كاتني بولاية ماديا براديش بوسط الهند بعد أن سقط في حفرة ومد عمال الطرق طريقا فوقه.

وأوضحت الشرطة الهندية أن الرجل البالغ من العمر 45 عاما كان عائدا إلى منزله مساء عندما سقط في حفرة، وأن العمال صبوا بعد ذلك القطران واستخدموا آلة دوارة ثقيلة لتسوية السطح، وذلك قبل أن يكتشف السكان قميص الرجل وينتشلوا جثته من الطريق الممهد حديثا.

وقالت صحيفة (تايمز أوف إنديا) إن الرجل ذهب إلى معرض ريفي وكان عائدا إلى منزله بعد أن مر بمتجر للمشروبات الكحولية، قبل أن يقع له هذا الحادث الفريد، وقالت الصحيفة إنه تم إلقاء القبض على سائق وعامل طريق.