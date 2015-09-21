عاشير: تربية الطفل تكمن فى حفظ القرآن وتدبره

الشيخ يوسف عاشير

قال الشيخ "يوسف عاشير" أحدأئمة "مسجد محمد بن عبدالوهاب" إن أكثر المشكلات التى تواجه المجتمعات، كالإدمان والعنف وغيرهما نتيجة عدم تربية الأبناء على خلق الإيمان والإسلام وحفظ القرآن.

وأشار خلال لقائه على الجزيرة مباشر إلى أن قراءة القرآن بصدق وحفظ آياته يجعل الإنسان ينظر ويتدبر معانيها, مضيفاً أن أهمية تربية الطفل تكمن في حفظ القرآن وتدبره.

وأشار "عاشير" إلى أن الطفل في سن العامين والنصف إلى ستة أعوام يكون متقبلاً لكل شيء, بينما عند بلوغه أكثر من ستة أعوام يدخل مرحلة التمرد لأنه يكون مجبراً على كل شيء .

وقال إمام "مسجد محمد بن عبدالوهاب" إنه في حال إلمام الوالدين بأحكام القرآن فمن الأفضل أن يقوما بتحفيظ أبنائهم القرآن بدلاً من استجلاب معلم.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يبدأ الطفل حفظ القرآن في سن مبكرة من دون إلزامه بالعبادات الأخرى مثل الصلاة وغيرها .

وأوضح "عاشير" أن أحد مشاكل الأسرة يكون سببه عدم تنظيم الوقت وتحديد الأهداف مما يشكل عديد من الصعوبات في تحقيق نجاحاتها.

وداعا الأسرة المسلمة بتحديد جدول زمني لحفظ القرآن، مشيراً إلى أن الطفل يحتاج 4 سنوات لإتمام الحفظ.