دي بروين مازال يتحسس خطاه في مانشستر سيتي

كيفين ديبروين _ المنضم لمانشستر سيتى _ رويترز

قال "كيفن دي بروين" المنضم لمانشستر سيتي في صفقة قياسية للنادي إنه يثق في قدرته على إثبات جدارته هذا الموسم بينما يرى أن الخسارة 2-1 أمام وست هام يونايتد يوم السبت الماضي تعد مجرد عثرة لفريقه متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت الهزيمة المفاجئة لتضع حدا لاحتفاظ سيتي بالعلامة الكاملة هذا الموسم في الدوري وتسمح للجار مانشستر يونايتد بتقليص الفارق مع القمة إلى نقطتين فقط.

وأصبح "وست هام" أول فريق في الدوري يسجل هدفا في سيتي هذا الموسم عندما فعل "فيكتور موزيس" ذلك بعد ست دقائق من البداية وأضاف زميله "ديافرا ساكو" الهدف الثاني قبل أن يقلص "دي بروين" المنضم لسيتي مقابل 55 مليون جنيه استرليني (85.44 مليون دولار) الفارق.

وقال "دي بروين" إنه لا يزال يتحسس خطاه وسيكون بوسعه التطور عندما يتأقلم بشكل أكبر مع الأجواء ويصبح أكثر انسجاما مع زملائه.

وأضاف "دي بروين" قائلا "يمكنني فقط أن أتطور إذا لعبت بجوار لاعبين رائعين. يضم هذا الفريق العديد من اللاعبين الرائعين. أعتقد أنه عندما أتعرف على اللاعبين بشكل أكبر فإني سأظهر بشكل أفضل". مشيرا إلى أن تأقلمه بشكل جيد مع الفريق ولا يشعر بأي ضغوط.

وكان "دي بروين" يلعب في مركز لاعب الوسط المهاجم في فولفسبورج لكنه يرى أن قدرته على اللعب في أي مركز هجومي سيمنح سيتي الدعم.

وكان "سيتي" قريبا من مرمى "وست هام" معظم فترات الشوط الثاني يوم السبت لكنه فشل في إدراك التعادل ليخرج الفريق الزائر بأول انتصار من ملعب سيتي منذ أبريل/ نيسان 2003.

وخسر "سيتي" أيضا 2-1 على أرضه أمام "يوفنتوس" في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي بينما سيلعب مع سندرلاند في كأس الرابطة يوم الثلاثاء قبل أن يحل ضيفا على "توتنهام هوتسبي"ر بالدوري يوم السبت.