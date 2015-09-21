خبراء تربية يؤكدون أهمية الأضحية وصلة الأرحام

أكد المشاركون في برنامج "أيام الله" على شاشة الجزيرة مباشر، أهمية صلة الأرحام في الأعياد والمناسبات عن طريق الزيارات العائلية.

كما أشاروا إلى ضرورة ترسيخ فكرة الأضحية لدى الأبناء وتعريفهم بقصتها وعدم الخوف من ذبحها.

وقال "د.أسامه قناعة" خبير المناهج بالمجلس الأعلى للتعليم ، إنه من غير المقبول في الإسلام استخدام وسائل الاتصال الحديثة مثل (الفيس بوك والفايبر والواتساب) كبديل عن الذهاب للأقارب والأهل في الأعياد والمناسبات ومعايدة الجيران.

وأشار إلى أن صلة الأرحام والأصدقاء من أهم الأعمال الواجب فعلها في العيد وأقربها إلى الله, مضيفاً أن التقارب بين الأسر والعائلات يعطى للعيد بهجة.

ولفت "خبير المناهج" إلى أنه لا يجوز ذبح الأضحية أمام الطفل إلا إذا بلغ مبلغ السعي (سن العشر سنوات فأكثر).

وشدد على ضرورة إبعاد الأطفال عن ذبح الضحايا في السن المبكر لما يتركه من أثر سلبى على الطفل.

من جانبها قالت "رانيا الصوالحي" الخبيرة التربوية، إن عيد الأضحى هو عيد العائلة لارتباطه بقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام, مشيرة إلى أن تقارب الأسر والعائلات في العيد يترك أثراً طيباً في نفوس الأطفال .

وأشارت "الصوالحي" إلى أن الأطفال في البادية والريف معتادون على رؤية ذبح الأضحية، وهو ما لا يؤثر على سلوكهم ونفسياتهم .

ودعت الآباء بإجراء حوار مع أبنائهم لتقريب وترسيخ فكرة الأضحية في أذهانهم وعدم الخوف منها أثناء ذبحها.

ونبهت الخبيرة التربوية إلى أن الاستهزاء بالأضحية أو السخرية منها عن طريق الصور والفيديوهات والرسائل غير مقبول في الإسلام.