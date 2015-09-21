حكاية مسنة عمرها 95 عاما تؤدى شعائر الحج

"وأذن فى الناس بالحاج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات".

لم يمنع كبر السن وطول المسافات تلك العجوز المغربية التي تبلغ من العمر 95 عاماً من تلبية نداء الاشتياق للقاء الرحمن والذهاب لأداء فريضة الحج الذي يبدو لمعظم من في مثل عمرها رحلة شاقة ومتعبة في أداء مناسكها.

ويقول الأهل والأقارب إنهم لم يشعروا بأي متاعب ومشاق في رفقتها وخدمتها لأداء تلك الفريضة العظيمة.

وتقول المسنة في لقائها مع "الجزيرة مباشر" إنها تشعر بالفرحة والسعادة الغامرة بزيارة بيت الله الحرام رؤية الكعبة، وأكدت أنها لم تشعر بأي متاعب أثناء الاستعداد لأداء الفريضة وشعائرها.

ودعت العجوز لكل المسلمين بأن يصبحوا يوماً ما ضيوفاً للرحمن وأن يرزقهم زيارة بيته ورؤية الكعبة المشرفة، كما دعت بالأمن والأمان لجميع المسلمين لاسيما في تلك الأوقات العصيبة التي تمر فيها الدول الإسلامية بأزمات كبرى.