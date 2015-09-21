تسيبراس يفوز مجددا بانتخابات اليونان ويتعهد بالتغيير

الكسيس تسيبراس-أصغر رئيس وزراء في تاريخ اليونان (الفرنسية/غيتي)

أعلن أليكسيس تسيبراس رئيس حكومة اليونان المستقيل رئيس حزب سيريزا اليساري عزمه تشكيل ائتلاف اليونانيين المستقلين، لتشكيل حكومة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقد فاز حزب سيريزا بالمركز الاول في الانتخابات التشريعية المبكرة، فيما حلّ منافسه حزب يمين الوسط الديمقراطية الجديدة بالمركز الثاني.

وفاز الزعيم اليساري أليكسيس تسيبراس في الانتخابات المبكرة التي جرت (الأحد) في اليونان متقدماً بثلاث نقاط -على الأقل- على اليمين المعارض بزعامة فانغيليس مايماراكيس، بعد اقتراع حاسم.

وفي تغريدة عقب الفوز قال تسيبراس إن حكومته والبلاد يواجهان "عملاً شاقاً ونضالا"، وأضاف "طريق العمل الجاد والنضال لا يزال أمامنا".

وفي وقت سابق وأثناء إدلائه بصوته، قال تسيبراس إن "اليونانيين..سيقررون مستقبلهم بأنفسهم..ويكرسون الانتقال إلى حقبة جديدة".

وبعد 7 أشهر من توليه رئاسة الوزراء، استقال تسيبراس في أغسطس/آب، ودعا إلى انتخابات مبكرة مراهناً أن اليونان التي تعاني من الأزمة ستمنحه صلاحيات قوية رغم أنه مجبر على الاستمرار في سياسة التقشف التي فرضها الاتحاد الأوروبي وسبق أن عارضها.

وواجه زعيم حزب سيريزا البالغ من العمر 41 عاما، منافسة قوية من حزب الديموقراطية الجديدة بزعامة وزير الدفاع السابق فانغيليس مايماراكيس.

وكان تسيبراس قد وافق في يوليو/تموز الماضي على إجراءات تقشف أكثر تشدداً في البلاد مقابل الحصول على خطة إنقاذ مالية من الاتحاد الأوروبي هي الثالثة لليونان في 5 سنوات.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين أكثر من 9,8 ملايين ناخب لاختيار حكومة جديدة يواجه الفائز بها المهمة الشاقة المتمثلة بفرض زيادة جديدة مؤلمة للضرائب، وإصلاح نظام التقاعد، ضمن خطة مساعدات مالية مدتها 3 سنوات وافق عليها البرلمان الشهر الماضي.

وتسيبراس الذي انتخب في يناير/كانون الثاني الماضي بعد وعود بعدم تطبيق إجراءات تقشف، أغضب البعض في اليونان بموافقته على خطة إنقاذ جديدة قيمتها 86 مليار يورو (97 مليار دولار).

وفاز تسيبراس في انتخابات يناير الماضي بعد أن حصل على 36,4 بالمئة من الأصوات ليصبح أصغر رئيس وزراء في تاريخ اليونان منذ 150 عاما، وملهماً لمعارضي التقشف في دول الاتحاد الأوروبي.