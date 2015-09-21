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"الهجمات الإرهابية" تفقد تونس مليون سائح في 9 أشهر

21/9/2015

اعتداءات سوسة – أرشيف

قالت وزيرة السياحة التونسية (الاثنين) إن عدد السياح الأجانب انخفض بحوالي مليون سائح في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ليصل إلى نحو أربعة ملايين مما قد يزيد مصاعب الاقتصاد المعتل أصلا.  

ويأتي هذا التراجع بسبب هجمات لمسلحين وقعت في يونيو/ حزيران الماضي هاجم خلالها مسلح سياحا مستلقين على شاطئ بمنتجع سوسة السياحي وقتل 38 من بينهم 30 بريطانيا في أسوأ هجوم في تاريخ البلاد، وقبل ذلك بثلاثة أشهر قتل مسلحان 21 سائحا أجنبيا عندما هاجما حافلة سياح بمتحف باردو بالعاصمة تونس. وتبنى تنظيم الدولة الهجومين. 

وأضافت وزيرة السياحة "سلمى اللومي" أن السياح الغربيين تراجع عددهم بحوالي 50 بالمئة بسبب الهجمات، فيما منعت عدة دول غربية مواطينها من السفر إلى تونس قائلة إن هناك إمكانية شن مزيد من الهجمات، ما دعا بعض الفنادق في تونس إلى إغلاق أبوابها بينما تعاني صناعة السياحة أوقاتا صعبة. 

لكن وزيرة السياحة التي أقرت بان الوضع صعب قالت إنه يتعين استغلال هذا الوقت لبدء إصلاحات في القطاع من بينها تحسين جودة الخدمات وتنويع المنتجات السياحية. وخفضت تونس توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 0.5 بالمئة بسبب الهجمات من نحو 3 بالمئة كانت متوقعة قبل ذلك.

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