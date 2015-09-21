الملك سلمان يدشن التوسعة الثالثة للمسجد الحرام

التوسعات الجارية في الحرم المكي ( ارشيف )

دشن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز التوسعة الثالثة للمسجد الحرام في مسار توسعة الحرم المكيّ التي رفعت طاقته الاستيعابية لأكثر من مليونين وثلاثمائة ألف مصلٍّ.



وقد شملت التوسعة المبنى الرئيسي للحرم وساحاته، كما أقيمت جسور وأنفاق للمشاة ومجمعُ خدمات مركزية.



من ناحية أخرى أعلنت السلطات السعودية اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام أمس (الأحد) من خارج المملكة، ويبلغ عددهم مليونا و374 ألفا و206 حجاج.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مدير عام الجوازات السعودية اللواء "سليمان بن عبدالعزيز اليحيى" في جدة والذي أشار خلاله إلى أن المديرية العامة للجوازات أكملت عملية استقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من الخارج عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.