المجر تهدد "السوريين" بالسجن بإعلانات في صحف لبنانية

المجر تهدد بسجن اللاجئين

قامت الحكومة المجرية بنشر اعلانات مدفوعة الأجر في عدد من الصحف اللبنانية تحذر فيه اللاجئين من دخولها أراضيها وتهددهم بعقوبة السجن في حال إقدامهم على هذه الخطوة ، وذلك ا ستمرارا لمسلكها تجاه اللاجئين وخاصة السوريين

وحذرت بودابست في الإعلانات التي نشرت باللغتين العربية والانجليزية بأنها ستقوم باتخاذ أشد الإجراءات صرامة بحق كل من يحاول دخول أراضيها بشكل غير شرعي".

ونشرت الحكومة المجرية تحذيراتها في صحف "النهار" و"الجمهورية" و"لوريان لو جور".

وشددت الحكومة المجرية -وفق الإعلان- على أن "اجتياز الحدود الدولية لدولة المجر وعبورها بشكل غير قانوني يعد في المجر جريمة ويعاقبه القانون بالسجن".

وتوجه الإعلان إلى اللاجئين بالقول "لا تستمع إلى ما يقوله مهربو البشر، المجر لا تسمح بعبور المهاجرين إلى أراضيها لأنه يعد خروجا على القانون".

ويستضيف لبنان أكثر من مليون ومائة ألف لاجئ سوري بحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وهم يعيشون في ظروف إنسانية صعبة.

وكانت قوات الأمن المجرية قد اعتدت بالضرب وقنابل الغاز علي مئات اللاجئين الذين حاولوا اجتياز أراضيها خلال الأيام الماضية، كما قامت باعتقال آخرين

وتعرضت حكومة المجر اليمينية لانتقادات دولية إثر مواجهات عنيفة مع اللاجئين لجأت خلالها القوات الأمنية إلى إلقاء الغاز المسيل للدموع لمنع دخولهم إلى أراضيها.

وفي مواجهة تدفق المهاجرين إلى أوروبا، أنهت الحكومة المجرية وضع سياج من الأسلاك الشائكة على الحدود مع كرواتيا وآخر مع صربيا. كذلك قررت بودابست بناء سياج ثالث على الحدود مع رومانيا.

ونشرت الحكومة الدانماركية إعلانا مماثلا في السابع من سبتمبر الجاري في عدد من الصحف اللبنانية حذرت فيه اللاجئين من صعوبة الهجرة إليها خصوصا بعد أن شددت القوانين المتعلقة باللجوء في أراضيها.

وتعد هذه أكبر موجة هجرة في القارة الأوروبية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وقد تسببت بخلافات عميقة بين الدول الغربية والشرقية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول كيفية توزيع اللاجئين بصورة عادلة.