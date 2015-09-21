العجز التجاري للجزائر يرتفع بسبب النفط

منشأة نفطية " ارشيف "

أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن الجزائر سجلت عجزا تجاريا بلغ 9.06 مليارات دولار من يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس آب مقارنة بفائض 4.32 مليار دولار في الثمانية أشهر الأولى من العام الماضي وذلك بسبب انخفاض حصيلة مبيعات النفط نتيجة لتراجع أسعاره العالمية.

وقلص العجز نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 74 بالمئة من 111 بالمئة قبل عام بحسب بيانات الجمارك. وأظهرت الأرقام تراجع إيرادات النفط والغاز التي تشكل 94.5 بالمئة من صادرات البلاد بنسبة 41.10 بالمئة إلى 24.91 مليار دولار.



وتراجعت قيمة الصادرات ككل 39.7 بالمئة في الثمانية أشهر الأولى وبلغت 26.36 مليار دولار في حين انخفضت الواردات 10.02 بالمئة إلى 35.42 مليار دولار .