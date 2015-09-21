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السجن 5 سنوات لفلسطينيين لإلقاءهم الحجارة على جنود الاحتلال

21/9/2015
قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين "ارشيف"

قضت محكمة إسرائيلية  بالسجن على أربعة شبان من قرية العيساوية شمال القدس المحتلة بالسجن الفعلي لمدد تتراوح ما بين عامين وخمسة أعوام ونصف العام , بعد  إدانتهم برشق قوات الاحتلال  بالحجارة وإلقاء زجاجات حارقة عليها.

 وجاء هذا الحكم  في ظل سعي الحكومة الإسرائيلية لتغليظ العقوبات والغرامات المالية ضد راشقي الحجارة حيث  أعلن رئيسها  بنيامين نتنياهو أنه سيتقدم بمشروع قانون للكنيست   في هذا الإطار .

و أدانت المحكمة المركزية في القدس الشبان الأربعة برشق الحجارة في ثمان مناسبات مختلفة والقاء زجاجات حارقة على سيارات إسرائيلية .

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت الشبان الأربعة وهم في العشرين من العمر في شهر  أبريل نيسان العام الماضي.  

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