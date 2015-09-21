الحوثيون يفرجون عن رهائن بينهم أمريكيون وسعوديون

السلطان قابوس

أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد أن أمريكيين اثنين كانا محتجزين في اليمن أفرج عنهما ووصلا إلى سلطنة عمان.

يأتي هذا التأكيد بعد تقارير أفادت بأن جماعة الحوثي في اليمن أطلقت سراح ثلاثة غربيين احتجزوا هناك لعدة أشهر بينهم اثنان من الولايات المتحدة والثالث من بريطانيا.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الامريكي في بيان إن الافراج عن الأمريكيين تم بمساعدة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان. ودعا المتحدث لاستئناف محادثات السلام فورا لإنهاء القتال في اليمن.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الأمريكيين المفرج عنهما هما سكوت داردن (45 عاما) وهو موظف بشركة إمدادات مقرها ولاية لويزيانا وسام فران (54 عاما) وهو مستشار أمني من ميتشيغان. وذكرت الصحيفة أن أمريكيا ثالثا عمره 35 عاما اعتنق الإسلام ما زال محتجزا لأسباب غير معروفة..

وأفاد مصدر أمني يمني في مطار صنعاء الدولي بأن ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة بصنعاء ولجنة الصليب الأحمر وسفارة سلطنة عمان وسبعة من قيادات الحركة الحوثية كانوا بصحبة الأجانب المطلق سراحهم.

واشارت التقارير إلى أن طائرة علي متنها رهائن من ثلاث جنسيات غادرت صنعاء إلى مسقط لتسليم الرهائن إلى الوسيط العماني

وقال بيان صادر من وزارة الخارجية العمانية إن السلطنة استجابت لطلب من الحكومة الأمريكية للمساعدة في تسوية قضية مواطنين أمريكيين محتجزين لدى الأجهزة الأمنية في اليمن، وإنه بعد توسط الجهات المختصة في سلطنة عمان مع الجهات المختصة في اليمن تم الإفراج عن المواطنين الأمريكيين وسعوديين وبريطاني، وإنه تم نقلهم بطائرة خاصة تابعة لسلاح الجو العماني من صنعاء إلى مسقط.

وتكثر أعمال خطف الأجانب الذين قل عددهم في اليمن خاصة بعد تصاعد الحرب الأهلية في البلاد عقب بدء تحالف عسكري بقيادة السعودية حملة جوية وبرية ضد الحوثيين وحلفائهم في اليمن.

ومن المنتظر أن يجري وفد الحوثيين وفقا للمصدر مشاورات سياسية في سلطنة عمان حول فرص التوصل لاتفاق سياسي ينهي الحرب الدائرة في اليمن ووقف العمليات العسكرية لقوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن، كما سيسلمون وفقا للمصدر الأمني بشكل رسمي الرهائن إلى سفراء بلدانهم في سلطنة عمان.