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إغلاق جزئي لمطار القاهرة بسبب تدريبات عسكرية

21/9/2015

مطار القاهرة الدولي

واصلت السلطات المصرية إغلاق المجال الجوي لمطار القاهرة مؤقتا لليوم الثالث على التوالي ،واستمرت حالة الارتباك في حركة الملاحة الجوية بالمطار "، بسبب إجراء تدريبات عسكرية، لم تكشف عن طبيعتها.

واكتفت قناة "النيل للأخبار" الرسمية بالقول إن إغلاق المجال الجوي لمطار العاصمة المصرية جاء "بسبب تدريبات عسكرية تؤثر على حركة الإقلاع والهبوط بمطار القاهرة الدولي فقط"، ولفتت إلى أن الإغلاق "لليوم الثالث على التوالي."

ونقلت عن "مصادر ملاحية" أنه تم إغلاق المجال الجوي من الساعة الثانية عشرة ظهرا، وحتى الواحدة والنصف بعد الظهر، لمدة ساعة ونصف، وأكدت أن سلطات المطار تلقت طلباً بذلك، لوجود تدريبات عسكرية."

وأكدت المصادر أنه "تم التنسيق على أعلى مستوى بين كل الجهات العاملة في هذا المجال، وإبلاغ شركات الطيران بتأخر إقلاع رحلاتها في هذا التوقيت.

وكانت شركة "مصر للطيران" قد ذكرت، في بيان لها ، أن 21  رحلة تابعة لها تأثرت نتيجة إغلاق المجال الجوي لمطار القاهرة، لمدة مائة وخمسين دقيقة ، بسبب "تدريبات عسكرية بالكلية الحربية."

وأشارت الشركة إلى أنها أجرت تعديلات في جدول مواعيد إقلاع 13 رحلة دولية، وخمس رحلات داخلية، كما تم تحويل ثلاث رحلات قادمة من نيويورك ومومباي ونيروبي، إلى مطاري شرم الشيخ بجنوب سيناء، وبرج العرب بالإسكندرية.

 

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