أردنية تصمم سيارة " تحذر من الحوادث"

السيارة التي صممتها الأردنية ريم سميرات

تحاول الأردنية "ريم سميرات" ابنة الأربعة وعشرين ربيعا أن تثبت أن مجال تصميم السيارات ليس مقصورا على الرجال فقط.

ريم التي تخرجت من الجامعة الألمانية في الأردن العام الماضي، صممت سيارة تقول إنها تناسب بشكل أفضل شوارع العاصمة الأردنية عمان وتحذر من الحوادث المحتملة.

وتقول ريم إن فكرة السيارة مستوحاة من الإحباط الموجود بالشارع سواء من الشباب أو من السيارات أو من المدينة نفسها. ومن هنا نشأت فكرة تصميم سيارة تكون مناسبة أكثر، فيها مواصفات أحسن من المواصفات الموجودة بالسيارات المعتادة.

ريم كانت دائما مهتمة بالسيارات، فهي تقوم بجمع نماذج مصغرة من السيارات وتهتم بشكل خاص بسيارات من طرازات محددة، وأطلقت على السيارة التي قامات بتصميمها اسم "فينكس".

وتوضح ريم سميرات أن اسم السيارة "فينكس" يدل على الحماية ويدل أيضا على المصادر المتجددة، وأنها محافظة على البيئة لأنها تعتمد على المصادر المتجددة.

والسيارة ليست صغيرة الحجم فقط من أجل سهولة صفها، لكنها أيضا تشتمل على خصائص مميزة تجعلها أكثر أمانا على الطريق باستخدام تكنولوجيا تمد السائق بالمعلومات حول الظروف المحيطة اثناء القيادة.

وتوجد بالسيارة مرايا للرؤية الخلفية توضح عدد السيارات المحيطة بها وتحذر من الحوادث المحتملة. وتصميم السيارة له شكل هندسي بزوايا حادة لكي يقلل من مقاومة الهواء ويتيح المزيد من الثبات على الطريق.

وتأمل "ريم سميرات" في أن ترى سيارتها في يوم من الأيام يجري تصنيعها، وأن ترى تصميمها ينتقل من الرسم والتصميم إلى الشوارع.