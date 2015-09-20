100 ألف جندي سعودي لتأمين موسم الحج

الكعبة المشرفة

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء المهندس منصور التركي إن السعودية نشرت نحو 100 ألف رجل أمن لضمان أمن موسم الحج الذي يبدأ الثلاثاء المقبل.

وأوضح أن بين تلك القوات أعضاء وحدة خاصة مدربة على مكافحة الإرهاب، فضلا عن رجال مرور وأفراد قوات الدفاع المدني، تساندهم قوات إضافية من القوات المسلحة والحرس الوطني السعودي.

وأعلنت السلطات السعودية، يوم اليوم الاحد أن عدد الحجاج القادمين من الخارج للحج هذا العام منذ بدء القدوم وحتى نهاية أمس السبت بلغ مليونا و372 ألفا و148 حاجا، توفي منهم 308 .

وقال وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجّار إن وزارة الحج سخرت إمكانياتها لتسهيل الحج، ولتحقيق هذه الغاية التي شرف الله بها المملكة، وتابع: أن الاستعدادات للحج تبدأ من حيث يغادر آخر حاج في منتصف شهر محرم من كل عام، مشيرا إلى تنسيق الوزارة مع كافة المؤسسات، والجمعيات العاملة في خدمة الحجيج.

وفي هذا الإطار قال أمين مكة المكرمة الدكتور أسامة بن فضل البار إن "أمانة "مكة المكرمة" جندت أكثر من 23 ألف شخص مؤهل، لتنفيذ أعمالها التشغيلية الخاصة المعتمدة في المشاعر المقدسة لموسم الحج الحالي، التي تشمل جميع المجالات والعمل على مدار الساعة في المناطق المزدحمة بنظام الدوريات المتداخلة، بالإضافة إلى تجهيز جميع الآلات والمعدات وإنهاء ترتيباتها كافة، التي تكفل إنجاح خطتها وأداء خدماتها في الحج".

وكان ولي العهد السعودي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، قد استعرض، السبت، جاهزية العناصر الأمنية في السعودية من أجل فحص مدى قدرتها على التعامل مع الحالات المختلفة خلال موسم الحج. وشارك في التدريبات الآلاف من العناصر الأمنية في الوحدات الأمنية المختلفة.

يشار إلى أن المملكة شددت إجراءات ضبط دخول الحجاج لمكة المكرمة، ومنع كل من لا يحمل "تصريح الحج" من دخول المدينة المقدسة، حيث أنشأت المملكة 12 مركزا أمنيا مشتركا بين قوات أمن الطرق ووزارة العمل وإدارة الإحصاء، لتقديم كل الخدمات المطلوبة ورصد أي نوع من المخالفات.