"ولاية سيناء" يتبنى قتل مسؤول أمني مصري بالعريش

جانب من الاشتباكات في سيناء ـ أرشيف

أعلن تنظيم "ولاية سيناء" المسلح في سيناء المصرية، اليوم (الأحد) مسؤوليته عن حادث مقتل مسؤول أمني كبير مساء أمس السبت داخل سيناء.

وفيما لم تعلن الشرطة المصرية عن الجاني في واقعة قتل المسؤول الأمني الكبير، أعلنت حسابات منسوبة لـ "ولاية سيناء" عبر موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" تبنيها تصفية العميد "أحمد عسكر" مدير إدارة الأحوال المدنية بالعريش أمام منزله، وإحراق سيارته.

كما أعلن التنظيم مسؤوليته عن تفجير مدرعة للجيش المصري بمنطقة السبيل جنوب غرب مدينة العريش بشمال سيناء.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية في بيان مقتل العميد عسكر، إثر "قيام مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية تجاهه بشارع الخزان بدائرة قسم شرطة ثالث العريش".

وأضافت أن الحادث وقع حوالي الساعة 11.30 مساء بالتوقيت المحلي (9.30 مساء بتوقيت جرينتش). ولاذ الجناة بالفرار.

وكان تنظيم "ولاية سيناء" قد أعلن مسؤوليته عن قتل ضابط شرطة كبير برتبة لواء في العريش أيضا يوم الأربعاء الماضي.