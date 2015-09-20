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وفاة الروائية البريطانية جاكي كولينز عن 77 عاما

20/9/2015

الروائية البريطانية جاكي كولينز – رويترز

أعلنت أسرة الروائية البريطانية جاكي كولينز إنها توفيت متأثرة بمرض سرطان الثدي عن عمر يناهز سبعة وسبعين عاما.

وقالت الاسرة في بيان لها اليوم " ننعي ببالغ الحزن أمنا الجميلة الطيبة التي كانت المفعمة بالحياة جاكي كولينز التي توفيت بسرطان الثدي اليوم

وتعد كولينز واحدة من أصحاب الروايات الأكثر مبيعا ، حيث باعت ما يزيد على 500 مليون نسخة من أعمالها في 40 دولة حول العالم وفقا لقائمة "نيويورك تايمز".

ومن بين أفضل كتبت كولينز روايات  "هوليوود وايفز" و "لاكي" و "ليدي بوس" .

 يذكر أن كولينز كتبت عدة روايات ساخنة في بداية حياتها المهنية أثارت غضب العديد من الشخصيات السياسية من بريطانيا إلى الصين.

وقد تم حظر أولى روايتها في استراليا وكانت بعنوان " العالم مليء بالرجال المتزوجين " حيث وصفت فيها المؤلفة باربرا كارتلاند بأنها " قذرة ومقززة "، ثم وصفت كولينز هذه الرواية بعد ذلك بأنها  كانت سابقة لأوانها.

 

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