واشنطن تتخلى عن رحيل الأسد "فوراً" وتدعو للتفاوض

جون كيري-وزير الخارجية الأمريكي

قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إن هناك حاجة عاجلة لتجديد جهود التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا.

كما جدد "كيري" الحديث عن ضرورة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد؛ لكنه قال إن ذلك يجب أن يكون عبر مفاوضات غير محددة الأجل، وطالب روسيا وإيران بإقناع الاسد بها.

ويمثل الموقف الاميركي الجديد محطة أخرى في مسار تراجع الموقف الدولي ازاء النظام السوري؛ الأمر الذي يرى فيه معارضو هذا النظام محاولات متوالية لإنقاذه وإطالة أمد الصراع في سوريا.

في الوقت نفسه، قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، إن مشاركة روسيا في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة أمر أساسي.

وأوضح المعلم في مقابلة متلفزة، أن هذه المشاركة ستقلب الطاولة على من تآمر على سوريا حسب قوله.

وأشار إلى أن هناك أمراً جديداً يَفوق تزويد سوريا بالسلاح وهو المشاركة في مكافحة تنظيم الدولة وجبهة النصرة وهذا أساسي.

وأضاف "المعلم" أن هذا يكشف عدم وجود استراتيجية واضحة لدى الولايات المتحدة وحلفائها في مكافحة تنظيم الدولة؛ بدليل أنهم فهموا الرسالة الروسية وأرادوا أن يتعاونوا معها.

ميدانياً، أفاد مراسل الجزيرة بسيطرة جيش الفتح التابع للمعارضة السورية المسلحة على تلة الخربة الاستراتيجية في محيط بلدة الفوعة الموالية للنظام بريف إدلب.

وبهذا يسيطر جيش الفتح على معظم خطوط الدفاع الأولى لقوات النظام جنوب بلدتيْ كفريا والفوعا من عدة محاور.

وقال مراسل الجزيرة إن 9 مدنيين قتلوا وجرح أكثر من 30 ببراميل متفجرة ألقتها طائرات النظام على مناطق بمدينة تدمر الخاضعة لتنظيم الدولة الإسلامية في ريف حمص.

وفي منطقة الحولة بريف حمص قالت المعارضة السورية المسلحة إنها تمكنت من رصد طائرة شحن عسكرية روسية من طراز أنتونوف، ترافقها أربع طائرات مقاتلة أثناء مرورها في أجواء المنطقة.

وأكدت المعارضة أن أحد المراصد التابعة لها تمكن من التقاط موجات لاسلكية تتواصل عبرها طواقم الطائرات باللغة الروسية قبل أن تتوجه تلك الطائرات إلى مطار "حميميم" في ريف اللاذقية.

وسبق للمعارضة السورية أن نشرت صوراً قالت إنها لجنود روس يقاتلون إلى جانب قوات النظام.