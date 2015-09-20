هدنة لمدة يومين بين المعارضة والنظام بالزبداني وإدلب

مقاتل من المعارضة السورية المسلحة في الزبداني (الجزيرة)

أفادت مصادر للجزيرة، بأن قوات النظام السوري وحزب الله اللبناني من جهة وقوات المعارضة المسلحة من جهة أخرى اتفقت على هدنة جديدة في مدينة الزبداني وبلدتي كفريا والفوعة المواليتين للنظام في ريف ادلب.

تبدأ الهدنة اليوم (الأحد) في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر ثمان وأربعين ساعة؛ يتلو ذلك بدء مفاوضات بين الطرفين بشان المعارك في المنطقتين وأوضاع المدنيين فيهما.

يشار إلى أن هذه الهدنة هي الثالثة بعد فشل هدنتين سابقتين، وقد بينت المعارضة أن سبب فشل المفاوضات كان رغبة إيران في تفريغ مدينة الزبداني ومحيطها من السكان على أساس طائفي.

يذكر ان جيش الفتح سيطر أمس على تلة استراتيجية في محيط بلدة الفوعة.

كما أفادت مصادر في مدينة تدمر السورية لمراسل الجزيرة، أن 9 مدنيين قتلوا، بينهم 4 أطفال، وأصيب أكثر من 30 بجروح، وصفت بعضها بأنها خطيرة، جراء إلقاء طائرات النظام عشرة براميل متفجرة على الأحياء السكنية في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

وتشهد المدينة في الأيام الثلاثة الماضية قصفاً مكثفاً من قبل قوات النظام السوري أدى إلى مقتل نحو 50 شخصاً.

يذكر أن مدينة تدمر التابعة إدارياً لمحافظة حمص، تخضع بالكامل لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

كما قالت مراسلة الجزيرة، إن 4 مدنيين قتلوا، وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف جوي ومدفعي عنيف من قبل قوات النظام على الأحياء السكنية في مدينة عربين بالغوطة الشرقية في ريف دمشق.

كما استهدف القصف أطراف المدينة من جهة إدارة المركبات، مما اسفر عن دمار واسع في المباني والممتلكات.

يذكر أن اشتباكات مستمرة تدور بين المعارضة المسلحة وقوات النظام في محيط إدارة المركبات، التي تعد من آخر مواقع قوات النظام في الغوطة الشرقية.