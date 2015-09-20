مفاوضات "أمريكية صينية" للحد من القرصنة الإلكترونية

محاولة لاتفاق صيني أمريكي للحد من القرصنة الإلكترونية ـ أرشيف

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤولين شاركوا في مفاوضات أمريكية صينية حول الأمن الإلكتروني أنها قد تسفر عن أول اتفاق للحد من القرصنة الإلكترونية.

وأشار المسؤولون إلى أن المباحثات جرت حول محاولة التوصل لاتفاق بشأن التزام كل من واشنطن وبكين ألا تكون الأولى في استخدام التكنولوجيا لعرقلة البنية التحتية الحيوية للطرف الآخر خلال وقت السلم.

وأضافت الصحيفة ـ في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني (الأحد) أن "مثل هذا الاتفاق من شأنه التصدي لهجمات إلكترونية تستهدف محطات الطاقة, وأنظمة البنوك, وشبكات الهاتف الخلوي, والمستشفيات إلا أن هذا الاتفاق, وعلى الأقل في نسخته الأولى لن يتمكن من التصدي لمعظم عمليات القرصنة التي تم اتهام الصين بالوقوف وراءها في الولايات المتحدة بما في ذلك القرصنة غير المشروعة واسعة النطاق لحقوق الملكية الفكرية, وسرقة الملايين من البيانات الشخصية لموظفي الحكومة الأمريكية".

وتابعت الصحيفة "هذه المفاوضات تصدرت الأولويات خلال الأسابيع الأخيرة بهدف الإعلان عن اتفاق عندما يصل الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى واشنطن في زيارة رسمية الخميس المقبل حيث أشار الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى المفاوضات الأمريكية الصينية الأربعاء الماضي عندما قال خلال حوار الطاولة المستديرة مع رجال الأعمال الأمريكيين" إن العدد المتزايد من الهجمات على مواقع الإنترنت ربما يكون واحدا من أكبر الموضوعات التي سيتم مناقشتها في اجتماع القمة مع نظيره الصيني"

وذكرت الصحيفة أن مسؤولا أمريكيا كبيرا من المشاركين في المناقشات حذر من ألا يحتوي البيان الأولي بين أوباما وشي على إشارة محددة وتفصيلية بشأن حظر شن هجمات إلكترونية ضد البنية التحتية الحيوية, وأن يكون مجرد "احتضان عام" لمدونة قواعد السلوك التي تم اعتمادها مؤخرا من جانب مجموعة العمل التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين وصف المفاوضات الجارية بقولهم إنه من غير المحتمل أن يتناول أي اتفاق تتوصل إليه المفاوضات بشكل مباشر المشكلات الأكثر إلحاحا في الهجمات الإلكترونية الناشئة من الصين.