مصابان بالقاهرة و"ولاية سيناء" يتبني قتل عميد بسيناء

انفجار في منطقة المهندسين بالقاهرة

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية أن عدد المصابين في انفجار ميدان سفنكس بحي المهندسين اثنين فقط.

وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت قبل ساعات اليوم الأحد بشارع أحمد عرابي بالمهندسين وبعدها انتقل فريق من الحماية المدنية وخبراء المفرقعات لمكان الانفجار للوقوف علي ملابساته ،وقامت قوات الشرطة بفرض طوق أمني في موقع الانفجار وقامت بتمشيط المنطقة بحثا عن عبوات ناسفة أخرى.

وقال مصدر أمني أن الانفجار كان يستهدف كشك أمني صغير يقع بجوار مكتب تصديقات العجوزة التابع لوزارة الخارجية، وأنه أدى إلى تهشم سيارة ملاكي.

من ناحية أخرى، أعلن تنظيم "ولاية سيناء" المسلح في سيناء المصرية، اليوم (الأحد) تبنيه المسؤولية عن حادث مقتل مسؤول أمني كبير مساء أمس السبت داخل سيناء.

وفيما لم تعلن الشرطة المصرية عن الجاني في واقعة قتل المسؤول الأمني الكبير، أعلنت حسابات منسوبة لـ "ولاية سيناء"، عبر موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و"تويتر"، تبنيها تصفية العميد "أحمد عسكر" مدير إدارة الأحوال المدنية بالعريش أمام منزله، وإحراق سيارته.

كما أعلن التنظيم مسئوليته عن تفجير مدرعة للجيش المصري بمنطقة السبيل جنوب غرب مدينة العريش بشمال سيناء.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية في بيان مقتل العميد عسكر، إثر "قيام مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية تجاهه بشارع الخزان بدائرة قسم شرطة ثالث العريش".

وأضافت أن الحادث وقع حوالي الساعة 11.30 مساء بالتوقيت المحلي (9.30 مساء بتوقيت جرينتش). ولاذ الجناة بالفرار.

وكان تنظيم "ولاية سيناء" قد أعلن مسؤوليته عن قتل اللواء "خالد كمال عثمان" في العريش أيضا يوم الأربعاء الماضي.