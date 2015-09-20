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لماذا يزداد الوزن في منتصف العمر؟

20/9/2015
المشي نصف ساعة يومياً لمواجهة السمنة (الألمانية)

قال مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية، إن بعض التغيرات تطرأ على القوام في منتصف العمر؛ حيث يزداد الوزن من دون زيادة كمية الطعام.

وأرجع المركز الألماني السبب في ذلك إلى أن الجسم يبدأ في المرحلة العمرية من 30 إلى 35 سنة في هدم العضلات، التي قليلاً ما يتم استخدامها، ما يتسبب في انخفاض الاحتياج للطاقة.

كما لا يقوم الكثيرون بتعويض ذلك من خلال إمداد الجسم بالمزيد من الطاقة وزيادة الأنشطة الحركية، ومن ثَمَّ تتغير النسبة بين كتلتي الدهون والعضلات، وهو ما يظهر جلياً في مرحلة انقطاع الطمث بالنسبة للنساء.

ولمواجهة ذلك، ينصح المركز بممارسة رياضات قوة التحمل، مثل المشي السريع والبطيء لمدة نصف ساعة يومياً، بالإضافة إلى ممارسة تمارين تقوية العضلات مثل تمارين القرفصاء وتمارين الضغط.

 

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