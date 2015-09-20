كساب: خطبة الوداع شملت الحقوق الإنسانية وأداء الأمانات

ناقش برنامج "أيام الله" على شاشة الجزيرة مباشر خطبة الوداع وما أقرته من تشريعات.

وقال الدكتور أكرم كساب، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن حجة الوداع هي الحجة الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم، و إنه اعتمر في حياته 4 مرات فقط.

وأضاف "كساب" أنه لم يجتمع في جزيرة العرب عدد من المسلمين مثل العدد الذي حضر خطبة الوداع، التي حرص فيها النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغهم، وتوصيتهم بأسس الإسلام.

وأشار "عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر في خطبة الودع عدداً من الحقوق الإنسانية وحقوق المرأة ووجوب أداء الأمانات وترك مأثر الجاهلية.

وأكد أنه يجب على المسلم أن يتوب من كل ذنوبه قبل الذهاب إلى حج بيت الله الحرام، موضحاً أنه يجوز للإنسان أن يظهر الصدقة أو الجهر بفعل الخير في بعض الأحيان، وذلك من باب حث الناس على فعل الخيرات.

كما أشار كساب إلى أن الفخر للإنسان يكون بمدى تقواه وقوة إسلامه فقط؛ وليسب الحسب والنسب إلا اذا كان في موطن يستحق أن يعرف بحسبة ونسبه وذلك من قبيل إحقاق الحق.