البث الحي
منوعات

كساب: خطبة الوداع شملت الحقوق الإنسانية وأداء الأمانات

20/9/2015

ناقش برنامج "أيام الله" على شاشة الجزيرة مباشر خطبة الوداع وما أقرته من تشريعات.

وقال الدكتور أكرم كساب، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن حجة الوداع هي الحجة الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم، و إنه اعتمر في حياته 4 مرات فقط.

وأضاف  "كساب" أنه لم يجتمع في جزيرة العرب عدد من المسلمين مثل العدد الذي حضر خطبة الوداع، التي حرص فيها النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغهم، وتوصيتهم بأسس الإسلام.

وأشار "عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر في خطبة الودع عدداً من الحقوق الإنسانية وحقوق المرأة ووجوب أداء الأمانات وترك مأثر الجاهلية.

وأكد أنه يجب على المسلم أن يتوب من كل ذنوبه قبل الذهاب إلى حج بيت الله الحرام، موضحاً أنه يجوز للإنسان أن يظهر الصدقة أو الجهر بفعل الخير في بعض الأحيان، وذلك من باب حث الناس على فعل الخيرات.

كما أشار كساب إلى أن الفخر للإنسان يكون بمدى تقواه وقوة إسلامه فقط؛ وليسب الحسب والنسب إلا اذا كان في موطن يستحق أن يعرف بحسبة ونسبه وذلك من قبيل إحقاق الحق.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

من أعمال الشاب المصري إبراهيم بلال (موافع التواصل)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

حبس وزير مصري أسبق بعد اتهامه بـ"تمويل الإرهاب"

وزير القوى العاملة الأسبق، خالد الأزهري (موافع التواصل)