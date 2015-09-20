قصف عشوائي لمليشيا الحوثي على سوق شعبية بـ"تعز"

قصف عشوائي حوثي على تعز

قــُتل 6 أشخاص على الأقل بينهم امرأتان وأصيب عشرات بينهم أطفال في قصف مدفعي من ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي صالح استهدف مركزاً تجارياً في حي "المسبح" المكتظ بالسكان في مدينة تعز.

يأتي ذلك وسط قصف عشوائي مستمر من الحوثيين وقوات صالح على أحياء في المدينة خلال معارك مع المقاومة الشعبية للسيطرة على مناطق استراتيجية.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات التحالف شنت غارات مساء (السبت) على مواقع لمليشيا الحوثي في مناطق مختلفة من تعز اسفرت عن وقوع قتلى وجرحى من تلك المليشيا.

وتحاول المقاومة السيطرة على التلال القريبة من قصر الشعب في تعز،

وفي هذه الأثناء، يسعى الحوثيون لاختراق المنطقة الشمالية الواقعة تحت سيطرة المقاومة.

وقال مراسل الجزيرة إن طائرات تابعة للتحالف العربي قصفت كتيبة الدفاع الجوي في تبة العرة, غرب مطار العاصمة صنعاء.

وأضاف المراسل نقلاً عن شهود عيان، أن الطائرات شنت أربع غارات على الكتيبة ضمن عدة غارات على صنعاء أمس (السبت).

كما قــُتل 4 من مسلحي الحوثي وقوات الرئيس المخلوع وأصيب 3 آخرون في كمين نصبته لهم المقاومة الشعبية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

من جهتها قصفت مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع منطقة الحبج ومناطق متفرقة من مديرية الزاهر بقذائف الكاتيوشا عشوائياً.

كما أغارت طائرات التحالف على مواقع الحوثيين في معسكر قوات الأمن الخاصة بمدينة البيضاء وفي منطقة "أسلم" في عزة عند المدخل الشمالي لمدينة البيضاء.

واعتدت مليشيا الحوثي وقوات صالح على وقفة احتجاجية أمام مقر الأمن السياسي بأمانة العاصمة صنعاء، نظمها عدد من الناشطين والحقوقيين للمطالبة بإطلاق سراح القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان، المختطف منذ إبريل الماضي.

وقال شهود عيان إن الميليشيا اختطفوا خلال الهجوم الناشط والكاتب محمود ياسين والمحامي عبدالرشيد الفقيه وماجد المذحجي، بالإضافة إلى آخرين واقتادوهم الى جهة مجهولة.

وفي سياق متصل قالت الحقوقية، رضية المتوكل، إن المليشيا اختطفتها قبل إطلاق سراحها وإن مصير باقي المختطفين لا يزال مجهولا.

وفي عدن، قال خالد بحاح، نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء إن الحكومة تعمل على إيجاد آلية مناسبة لفتح الباب أمام جميع منتسبي المقاومة الراغبين في الالتحاق بالشرطة والقوات المسلحة.

وأوضح "بحاح" خلال لقائه قادة المقاومة الشعبية لعدد من المحافظات، أن الحكومة تعطي ملف الجرحى أولوية قصوى.

وأعرب قادة المقاومة عن حرصهم على استعادة الأمن والعمل المشترك من أجل استقرار تلك المحافظات وعودة الحياة فيها بشكل أساسي.