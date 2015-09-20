غرق وفقدان عشرات اللاجئين في بحر "إيجه"

اللاجئون السوريون مأساة لا تنتهي ـ أرشيف

شهد بحر "إيجه" بين اليونان وتركيا، فصلا جديدا من فصول مآسي اللاجئين السوريين، حيث غرق، اليو (الأحد) قاربان كانا يقلان عشرات المهاجرين، غالبيتهم من سوريا، وأكدت السلطات في كلتا الدولتين العثور على 14 جثة على الأقل، وفقدان ما لا يقل عن 24 آخرين.

وذكرت مصادر رسمية تركية أن 13 مهاجراً على الأقل، بينهم خمسة أطفال ورضيع، لقوا حتفهم الأحد، إثر غرق قارب مطاطي كانوا على متنه، نتيجة اصطدامه بسفينة شحن، أثناء محاولته الوصول إلى جزيرة "مديلي" اليونانية.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" إن عناصر خفر السواحل تمكنوا من إنقاذ ثمانية أشخاص، ونقلهم إلى أحد المستشفيات في تركيا، ولفتت إلى أن طائرة مروحية و5 سفن إنقاذ توجهت إلى موقع الحادث، ويُعتقد أن هناك مفقودين آخرين.

وفي حادث منفصل أكد متحدث باسم إدارة حفر السواحل اليونانية أن عمليات بحث تجري حالياً عن أكثر من 24 لاجئاً، كانوا على متن أحد القوارب، غرق قرب سواحل جزيرة "ليسبوس".

وأشار المصدر إلى أن إحدى المروحيات رصدت موقع غرق القارب في وقت سابق الأحد، وتم إرسال سفينة إنقاذ إلى المنطقة، حيث جرى إنقاذ 24 شخصاً، إلا أنهم أشاروا إلى أن القارب عند مغادرته السواحل التركية كان يقل 48 شخصاً.

إلا أن مسؤولا من حرس السواحل اليوناني قال إن قاربين يحملان نحو 68 مهاجرا غرقا على بعد نحو أربعة أميال بحرية من جزيرة ساموس في بحر إيجة الشرقي قرب الساحل التركي. ونقلت رويترز عن المسؤول قوله إنه تم إنقاذ 36 مهاجرا فيما لايزال نحو 30 شخصا في عداد المفقودين.

وقالت السلطات إنها لا تعرف بعد جنسيات المهاجرين. وذكر مسؤول حرس السواحل أنه يشارك في عملية البحث عن المفقودين مروحيتان تابعتان لسلاح الجو اليوناني، تعاونهما سفينتان تابعتان لحرس السواحل، وسفينة حربية تابعة للبحرية وسفينة ركاب.

وفي تطور آخر، الأحد أيضاً، أعلن حرس السواحل اليوناني انتشال جثة فتاة صغيرة من نفس المنطقة، إلا أنه لم يمكن التأكد من أنها كانت على متن نفس القارب، أم غرقت في حادث منفصل.

وقال مسؤول من حرس السواحل اليوناني إن قاربين يحملان نحو 68 مهاجرا غرقا على بعد نحو أربعة أميال بحرية من جزيرة ساموس في بحر إيجة الشرقي قرب الساحل التركي. ونقلت رويترز عن المسؤول قوله إنه تم إنقاذ 36 مهاجرا فيما لايزال نحو 30 شخصا في عداد المفقودين.

وقالت السلطات إنها لا تعرف بعد جنسيات المهاجرين. وذكر مسؤول حرس السواحل أنه يشارك في عملية البحث عن المفقودين طائرتا هليكوبتر تابعتان لسلاح الجو اليوناني تعاونهما سفينتان تابعتان لحرس السواحل وسفينة حربية تابعة للبحرية وسفينة ركاب.