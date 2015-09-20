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دراسة: تناول "البنجر" يحسن من قدرات القلب

20/9/2015

دراسة: البنجر يساهم في علاج فشل القلب

أظهرت دراسة جديدة أن النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من النترات كالتي توجد في الشمندر "البنجر" يحسن القوة العضلية سواء لدى الرياضيين أو من يعانون من قصور القلب، والمصابين بفشل القلب.

وأظهر العلاج باستخدام الشمندر تحسناً لدى مرضى فشل القلب بعد ثلاثة أشهر من شرب العصير وممارسة تمارين المقاومة الرياضية من الأطعمة الغنية بالنترات غير الشمندر مثل "السبانخ والخضراوات الورقية ومنها الجرجير والكرفس".

ووجد الباحثون خلال الدراسة التي نُشرت في مجلة "الدورة الدموية" وأعدها باحثون من كلية الطب في جامعة واشنطن، أنه أثناء ممارسة الرياضة يتم تحويل النترات إلى أكسيد النتريك، ولذلك تأثيرات مفيدة على ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين.

وأشار الباحثون إلى أن عملية تحويل النترات إلى أكسيد النتريك تتم أيضاً مع التنفس الجيد وزيادة الأكسجين عند ركوب الدراجات أو المشي أو السباحة، كما افترضوا أن مرضى قصور القلب يمكنهم الاستفادة بطرق مشابهة للرياضيين.

وفشل أو قصور القلب حالة يكون القلب فيها ضعيفاً ويفقد تدريجياً القدرة على ضخ الدم، ويغلب على المريض الشعور بالتعب وضيق التنفس ما يجعل النشاط اليومي صعباً.

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